Marcos Veras explode o fofurômetro com vídeo brincando com o filho

O ator Marcos Veras publicou um vídeo pra lá de especial ao lado do filho, Davi

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 10h47

O domingo, 29, começou bem especial para Marcos Veras (41), que iniciou o dia brincando com o filhote, Davi.

Em seu perfil no Instagram, Marcos compartilhou um vídeo brincando com Davi, que caiu aos risos ao brincar com o papai.

Na legenda da publicação, Marcos Veras escreveu: "Todo dia uma novidade! Bom domingo, turma", disse com uma sequência de emojis de coração.

O momento fofo ao lado do filhote rendeu altos elogios: "Não aguento com essa fofura", escreveu um. "Que linduxo", disse outro. "Família linda", comentou o terceiro.

Marcos Veras curte festival de música ao lado da esposa, Rosanne Mulholland:

No último fim de semana, 22, Marcos Veras (42) e sua esposa, Rosanne Mulholland (41) curtiram juntinhos o MITA Festival, no Rio de Janeiro e compartilhou em suas redes sociais uma série de cliques que fez no local, enquanto curtia os shows, entre eles o de Gilberto Gil (79).

Veja o vídeo de Marcos Veras com o filhote: