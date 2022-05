Marcos Veras curte festival de música ao lado da esposa, Rosanne Mulholland:''Astral lá em cima''

Marcos Veras publicou uma série de momentos especiais que viveu com a esposa, Rosanne Mulholland, durante um festival de música no Rio de Janeiro

No último domingo, 22, Marcos Veras (42) e sua esposa, Rosanne Mulholland (41) curtiram juntinhos o MITA Festival, no Rio de Janeiro.

Na tarde desta segunda, 23, o ator decidiu compartilhar em suas redes sociais uma série de cliques que fez no local, enquanto curtia os shows, entre eles o de Gilberto Gil (79).

Em um dos registros, o casal ainda apareceu ao lado de uma série de amigos, como Luis Lobianco (40), Lucio Mauro Filho (47) e Heloisa Périssé (55).

Na legenda, Marcos falou com carinho do momento: "Ontem foi dia de curtir a primeira edição do MITA Festival no Rio de Janeiro. Música boa, astral lá em cima, amigos, céu deslumbrante e o gênio Gilberto Gil nos emocionando no palco. Bom demais."

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindos!", falou um. "Que maravilha vocês!", escreveu outro. "Casal perfeito...", disse um terceiro.

Confira os cliques de Marcos Veras e Rosanne Mulholland curtindo festival de música: