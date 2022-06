Leo, filho de Marília Mendonça, rouba a cena em 'arraiá' da avó

Dona Ruth Moreira encantou os seguidores ao mostrar o neto, Leo, vestido de caipira

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 19h32

Dona Ruth Moreira organizou um arraial em sua casa nesta quinta-feira, 16, e Leo (2) acabou roubando a cena.

No Stories do Instagram, a mãe da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021) mostrou o neto fantasiado de caipira, com blusa e calça decorados com bandeirinhas e retalhos. Além disso, o menino também estava usando botas, barba e chapéu de palha.

Em um dos cliques publicados por dona Ruth, Leo aparece comendo um milho e a vovó coruja contou que a festa estava cheia de comidas típicas.

Vale lembrar que Leo é fruto do relacionamento de Marília com o cantor Murilo Huff (26). Recentemente, o artista publicou um registro do reencontro com o herdeiro após passar alguns dias longe dele por motivos de trabalho. Na imagem, Murilo aparece abrançando o pequeno e escreveu na legenda: "Que saudade que eu tava", confessou.

Confira os cliques de Leo:

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram