Julio Rocha fica desesperado após o filho jogar celular da mãe na piscina

Filho mais velho de Julio Rocha e Karoline Kleine arremessa celular da mãe na piscina e ator se revolta com prejuízo

O ator Julio Rocha, que é pai de 3, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um perrengue que passou com um dos filhos na manhã desta terça-feira, 25.

Nos stories de seu Instagram, o famoso publicou vídeo de seu herdeiro mais velho, José, de 4 anos, com o celular da mãe, Karoline Kleine, em mãos. Sem querer devolver para o pai, o pequeno saiu correndo.

"Jo, o papai está te dando uma educação gentil, acolhedora e humanizada. O papai está pedindo o celular da mamãe. Isso é sério, Jo. Por favor, devolve o celular, José?", implorou Julio. José, então, jogou o aparelho na piscina. "José, por que você fez isso? Pelo amor de Deus!", disparou o ator.

"Ter filhos não é para os fracos", escreveu Rocha na legenda do registro.

Em seguida, Julio mostrou José secando o celular com um secador. "A gente dá uma educação gentil e humanizada, eu não quis tomar o celular da sua mão. O que você fez não foi legal. Você vai ficar aqui de castigo secando o celular por três horas até ele voltar a funcionar. Foi o ápice do que você já fez aqui em casa. Não foi legal. Você zerou minha paciência, ela veio com prazo de validade".

Além de José, Julio e Karoline também são pais de Eduardo, de 3 anos, e da pequena Sarah, de dois meses.

Confira:

Julio Rocha faz festa luxuosa para celebrar mêsversário e aniversário dos filhos

A família de Julio Rocha está em festa! Recentemente, o ator celebrou os três aninhos do filho Eduardo e o primeiro mês de vida da filha caçula, a pequena Sarah, frutos do relacionamento com a veterinária Karoline Kleine. A comemoração em dose dupla teve direito a uma festinha luxuosa e as crianças aproveitaram muito!

Eduardo estava super animado em ganhar sua primeira festa de aniversário, já que ele nasceu na pandemia e ainda não havia comemorado seu dia especial ao lado dos coleguinhas. Por isso, o menino ficou radiante com a festa na temática ‘fundo do mar’. Dudu, como é apelidado pela família, se jogou no pula-pula, comeu muitos doces e curtiu todos os detalhes ao máximo.