Julio Rocha faz festa luxuosa para celebrar mesversário e aniversário dos filhos

Julio Rocha dá festão em dose dupla para comemorar aniversário do filho e primeiro mesversário da filha caçula

A família de Julio Rocha está em festa! Na última segunda-feira, 13, o ator celebrou os três aninhos do filho Eduardo e o primeiro mês de vida da filha caçula, a pequena Sarah, frutos do relacionamento com a veterinária Karoline Kleine. A comemoração em dose dupla teve direito a uma festinha luxuosa e as crianças aproveitaram muito!

Eduardo estava super animado em ganhar sua primeira festa de aniversário, já que ele nasceu na pandemia e ainda não havia comemorado seus dia especial ao lado dos coleguinhas. Por isso, o menino ficou radiante com a festa na temática ‘fundo do mar’. Dudu, como é apelidado pela família, se jogou no pula-pula, comeu muitos doces e curtiu todos os detalhes ao máximo.

Enquanto isso, Sarah, que ainda é recém-nascida, aproveitou a festinha de forma mais tranquila. A menina também ganhou a decoração de ‘fundo do mar’ na cor rosa, e até se vestiu de pequena sereia para o dia especial. Entre os registros, a bebê aparece sendo paparicada pelos papais babões e os irmãozinhos.

Julio fez uma série de publicações para mostrar que também aproveitou e muito a festa: “O tempo tá passando muito rápido. Nos resta aproveitar cada momento e fazer deles uma nova oportunidade de fazer uma memória juntos”, ele se derreteu na legenda de um dos registros em que aparece acompanhado da família.

Julio Rocha celebra mesversário e aniversário dos filhos - Reprodução/Instagram

Julio Rocha celebra mesversário e aniversário dos filhos - Reprodução/Instagram

Eduardo, filho de Julio Rocha - Reprodução/Instagram

Sarah, filha caçula de Julio Rocha - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o ator ganhou notoriedade como o personagem ‘Enzo’, na novela da Globo ‘Fina Estampa’. Na vida pessoal, Julio se relaciona com Karoline desde 2018. Além de Sarah e Eduardo, eles também são pais de José, que tem três aninhos.

Filha caçula de Julio Rocha explode fofurômetro em ensaio newborn:

Recentemente, Julio Rocha encheu a timeline do Instagram de fofura ao publicar alguns cliques inéditos da filha caçula, a pequena Sarah, que tem poucas semanas de vida. A recém-nascida fez um ensaio newborn, em que o bebê aparece dormindo em várias poses diferentes com pouquíssimos dias de vida.