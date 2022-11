Juliana Didone posta foto com a filha e semelhança chama a atenção da web

A atriz Juliana Didone compartilhou uma foto com a pequena Liz

A atriz Juliana Didone (38) correu para os braços da filha Liz (03), fruto de seu antigo relacionamento com o artista plástico Flávio Rossi, para matar a saudade após uma viagem e fez questão de compartilhar um registro do momento em que aparece com a menina.

Na imagem, Juliana admira a filha enquanto ela por sua vez, posa para a foto. "Desconheço melhor sensação do que chegar de viagem e abraçar minha filha", escreveu a atriz na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

A foto chamou a atenção dos seguidores pela semelhança da menina com ela. "Sua versão mini. Idênticas", disse uma das fãs da atriz. "Nossa didonezinha, linda ela. Parabéns", publicou outra. "Lindas", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju Didone (@julianadidone)

Juliana Didone celebra aniversário da filha com declaração

Juliana Didone prestou uma linda homenagem para a filha nas redes sociais, no aniversário de três anos de vida da menina. A atriz compartilhou uma sequência de fotos da herdeira e se declarou para ela.

"A vida se transformou completamente pra mim no dia que você nasceu. O mundo parou. Meu coração acelerou. O maior desafio que já vivi até agora, fato. O maior amor! Escancaro hoje o brinde de alegria que é tua presença, mas faço ele pra mim todos os dias baixinho, ou pra você antes de dormir", começou a artista.

Em seguida Juliana se declarou para Liz: "Quantos altos e baixos até agora né, parceira, quanto aprendizado, quanto crescimento do amor. Seremos pra sempre juntas, tava escrito já, eu te acho perfeita pra mim. Você era tudo, tudinho o que eu precisava. Que eu possa te acompanhar, te ajudar na sua própria expansão. Compartilhar com você o mundo, os dias, é uma benção, uma grande beleza. Você é minha luz, é a explosão de felicidade da minha vida. Feliz aniversário", finalizou.