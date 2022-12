José Loreto mostra a filha vestida como uma bailarina e se derrete: "Emocionante"

José Loreto publicou um álbum de fotos da apresentação de dança de Bella, fruto do seu relacionamento com Débora Nascimento

O ator José Loreto (38) publicou um álbum de fotos especial e cheio de amor, na madrugada desta segunda-feira, 05.

Ele posou ao lado da filha, Bella (04), fruto de seu relacionamento com Débora Nascimento (37), em cliques onde a pequena aparece com roupa de bailarina.

José também publicou vídeos de Bella em uma apresentação de dança, e se derreteu na legenda. "A maior bailarina do mundo do meu coração, em uma noite emocionante", disse ele.

Nos comentários, seguidores enviaram elogios e mensagens carinhosas.

"É uma princesa e uma bailarina muito linda. Parabéns aos pais da pequena", falou uma internauta. "Uma lindeza. Verdadeira artista, como os pais", escreveu outra.

José Loreto fala sobre relação entre Rafa Kalimann e a filha

O ator José Loreto abriu o jogo sobre a relação da namorada Rafa Kalimann (29) e a filha, Bella. Segundo ele, os dois estão sendo cautelosos por amor à criança.

"Tudo no seu tempo, devagar. A Rafa é um amor. Elas se gostam, se curtem, se divertem. É tudo muito novo. Temos cautela, mas é uma cautela natural. Não tivemos qualquer problema. Bella entende que o papai namora”, explicou ele à colunista Patricia Kogut, do jornal 'O Globo'.

Ele, no entanto, afirma que não tem pressa sobre a relação da amada e sua filha: “Está muito cedo. Passei por um divórcio, tenho uma filha pequena. Fui bem cauteloso para apresentar alguém para ela. Tive outra relação antes (da Rafa). Agora é só ir com um pezinho atrás do outro, sem ansiedade”.

“Quando estamos apaixonados, a tendência é ficarmos um pouco desmedidos. Mas como tenho essa coisa especial demais na minha vida (a filha), fui bem cauteloso. Namorada é como uma grande amiga que convive mais. Não fico beijando a Rafa na frente dela, ainda tem tempo. Isso vai de cada um também. Você vai sentindo, deixando bem natural”, explicou Loreto.