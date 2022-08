João Baldasserini posta foto com o filho e reflete sobre a paternidade: "Transformou a minha vida"

O ator João Baldasserini compartilhou uma foto ao lado do filho, Heleno, e contou como ser pai transformou sua vida

João Baldasserini(38) usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a paternidade. Para comemorar o Dia dos Pais, o ator compartilhou no feed do Instagram uma foto ao lado do filho, Heleno (2), fruto de seu casamento com Erica Lopes, e confessou que antes do menino nascer ele estava bastante assustado e com medo de "não ser capaz" de ser um bom pai.

"Esse menino transformou a minha vida. Eu não vou mentir... No começo logo que ele nasceu, eu fiquei assustado, fiquei com medo de não ser capaz, de não conseguir ser um pai. Eu, comigo mesmo, até então, sempre boicotava minhas relações de afetos profundos, minhas relações amorosas, talvez por medo de ser rejeitado, de ser traído e abandonado", começou.

Em seguida, Baldasserini revelou que assim que o herdeiro nasceu foi fazer terapia para lidar com suas inseguranças. "Quando o Heleno nasceu eu fui correndo pra terapia dividir minha aflição, meu temor em talvez abandonar esse papel de ser pai. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui apenas convivendo, olhando, respeitando e cuidando do meu filho, eu fui percebendo que eu me tornava mais forte, mais corajoso, e que o sentimento do amor era maravilhoso. Talvez eu tenha vivido boa parte da minha vida com medo de amar. Mas o Heleno veio pra revolucionar meus sentimentos e o meu instinto", acrescentou.

O ator completou a publicação falando o quanto o filho o transformou. "Hoje me tornei um leão, um homem cheio de coragem, disposto a enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade, tudo o que for preciso pra cuidar, proteger e estar do lado meu filho, do meu amor. Eu me amo muito graças ao meu filho, e por isso eu te amo muito meu filho. Você é o meu tesouro, minha libertação, meu maior aprendizado diário. Estarei sempre do seu lado, na alegria e na tristeza. Te amo muito Heleno e obrigado por entrar na minha vida. Seu pai!", declarou.

