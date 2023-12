Já ganhou? César Tralli encanta ao mostrar seus presentes de Natal

Muito família, apresentador César Tralli encanta ao surgir com a filha Manuella em novas fotos; jornalista revelou seus presentes de Natal

O apresentador César Tralli encantou ao iniciar esta segunda-feira, 11, curtindo um café da manhã em família. Em sua rede social, o jornalista postou fotos divertidas com sua filha Manuella, de 4 anos, do casamento com Ticiane Pinheiro.

Papai coruja, o global apareceu radiante e falou sobre já ter ganhado seus presentes de Natal. Muito família ele comentou que a herdeira e sua enteada, Rafaella Justus, de 14 anos, são seus "recebidos" mais importantes da data.

"Bom Dia! Boa Semana! Que Deus abençoe muito a sua vida. E a sua família… Eu já ganhei meu presente de Natal. Aliás, dois presentes… Tem um outro um pouco maior que este aí ao meu lado… Te amo muito também Bis! @rafapinheirojustus", falou Tralli na legenda.

No início do mês, Ticiane Pinheiro comemorou mais um ano de casamento com o jornalista. "6 anos se passaram e meu amor e admiração por vc só aumentou. Que alegria ver nosso amor crescer, a familia aumentar e poder parar e admirar tudo que construímos juntos. Obrigada por todo amor e cuidado com nossa familia. Hoje fazemos "Bodas de açucar" e espero passar o resto da vida doce ao seu lado. Te amo muito @cesartralli. 9 anos juntos e 6 anos casados!! Que Deus continue nos iluminando e nos protegendo sempre", disse ela.

Alcione choca ao falar de pernas de Cesar Tralli

A cantora Alcione surpreendeu ao comentar que reparou em um detalhe inesperado do corpo do apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, da Globo. Em entrevista no programa Conversa com Bial, ela contou que adora reparar nas pernas dos homens e confessou que gosta das pernas de Tralli.

“O caráter de um homem tem muito a dizer pra gente, mas tem uma coisa que sempre me atraiu nos homens que são as pernas”, disse ela.

Então, a artista deu mais detalhes sobre essa curiosidade de sua personalidade. “Eu gosto de pernas meio tortas. Tipo do Cesar Tralli. Eu gosto daquelas pernas dele. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito”, afirmou.

Ao receber o elogio de Alcione, o comunicador se pronunciou e até mandou um recado cutucando a esposa. "Bial, meu irmão, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto gosto de você. Pra honrar toda sinceridade e alto da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho. Vai te passar a perna…", brincou ele com a amada.