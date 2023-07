Isis Valverde se derrete em vídeo fofo com o filho, Rael: ''Sendo eu criança em você''

Atriz Isis Valverde curte passeio de barco com o filho, Rael, em férias no Brasil e se declara ao surgir dançando agarradinha com o pequeno

A atriz Isis Valverde encheu seu feed de amor no último sábado, 29, ao publicar um vídeo encantador de um momento na companhia do filho, Rael, de 4 anos, do relacionamento com o modelo André Resende.

Curtindo dias de descanso no Brasil, a artista, que atualmente mora nos Estados Unidos, se derreteu pelo herdeiro ao fazer uma reflexão sobre as origens mineiras. No vídeo publicado em seu Instagram, ela aparece dançando coladinha com o garotinho durante passeio de barco ao som de Tangerina, de Tiago Iorc e Duda Beat.

"Sendo eu criança em você, resgatei a infância através de suas passadas. Ressurgi de repente, menina novamente nos bambuzais, renasci no barro das adestradas vacas e bebi em suas tetas ainda quentes leite gordo. Eu, ali, menina e você e o som das amoreiras resvalando na janela entreaberta da cozinha. Pinhão na mesa, queijo, café resfolegante feito chaminé. Minas, eu menina e um punhado de fé. Te amo, meu filho!", escreveu Isis na legenda da publicação.

Os fãs não pouparam elogios à mãe e filho. "Muito amor", destacou Juliana Paiva. "O sorriso dele no final é de aquecer o coração", "Que texto lindo. Além de linda e mineira (adoro!), agora é poeta também", "Coração fica quentinho vendo vocês juntinhos tão felizes, meus amores", "Ela é a sereia das sereias. Lindíssima com um filho do mesmo naipe", disseram alguns seguidores.

Recentemente, Isis Valverde abriu um álbum de fotos das férias na companhia do filho no Brasil. Além de posar em momento fofo com o pequeno Rael, ela surgiu curtindo praia e na companhia de amigas.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde esbanja beleza deitada em prancha de stand up paddle

A atriz Isis Valverde, que está curtindo dias no Brasil, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo em meio à natureza e chamou atenção dos seguidores!

No registro poético, publicado em seu feed no Instagram, a artista de 36 anos surgiu deitada em uma prancha de stand up paddle no meio do mar, usando um biquíni preto e ostentando suas curvas ao renovar o bronzeado.

Ao som da canção Samba de Verão, de Caetano Veloso, na legenda da publicação, Isis citou versos da música Azul da Cor do Mar, de Tim Maia (1942 - 1998).