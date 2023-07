Isis Valverde esbanja beleza deitada em prancha de stand up paddle

Atriz Isis Valverde compartilha vídeo poético renovando bronzeado em prancha de stand up paddle e dá show de beleza

A atriz Isis Valverde, que está curtindo dias no Brasil, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo em meio à natureza e chamou atenção dos seguidores na última quarta-feira, 26!

No registro poético, publicado em seu feed no Instagram, a artista de 36 anos surgiu deitada em uma prancha de stand up paddle no meio do mar, usando um biquíni preto e ostentando suas curvas ao renovar o bronzeado.

Ao som da canção Samba de Verão, de Caetano Veloso, na legenda da publicação, Isis citou versos da música Azul da Cor do Mar, de Tim Maia (1942 - 1998). Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da famosa e não pouparam elogios. "Gata", "Incrível como você combina com o mar, com a natureza", "Esse paraíso é muito pouco perto da sua beleza", "Sereia", "A mais linda de todas", disseram.

Recentemente, Isis Valverde comentou sobre voltar a fazer novelas. A estrela interpretou a socialite Ângela Diniz em um filme que estreia ainda esse ano, e fez mistério sobre novos projetos: “Alguns são só para ano que vem e não vou falar esse ano ainda. Mas, esse ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado, ‘Ângela, que está concorrendo no prêmio de Gramado e vai estrear daqui a pouquinho. E vou gravar duas séries”.

Confira:

Com os enteados e o filho, Isis Valverde curte passeio de barco

Morando nos EUA, nos últimos dias, a atriz Isis Valverde veio para o Brasil com o filho, Rael Valverde Resende, de 4 anos, fruto da relação com o modelo André Resende. Por aqui, ela encontrou com os herdeiros de seu namorado com Wanessa Camargo, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9 anos.

Em seus stories da rede social, a artista compartilhou uma selfie curtindo um passeio de barco com os enteados e Rael. Sorridentes, os três garotos apareceram um ao lado do outro e Isis Valverde fez o clique com seu celular.