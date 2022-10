Grazi Massafera mostra a fantasia da filha, Sofia, como Freddy Krueger

Filha de Grazi Massafera escolhe fantasia inusitada para festa de Halloween na escola

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 10h55

A atriz Grazi Massafera encantou os seus seguidores ao mostrar uma nova foto de sua filha, Sofia, fruto do relacionamento com Cauã Reymond. A artista registrou a fantasia da herdeira para a festa de Halloween na escola.

A menina escolheu o look inspirado no personagem Freddy Krueger, do filme A Hora do Pesadelo. Sofia apareceu com maquiagem no rosto, roupa listrada, chapéu e garras. “Freddy Krueger indo para a aula”, brincou a atriz na legenda.

Vale lembrar que Grazi Massafera participou do primeiro capítulo da novela Travessia, da Globo, e foi muito elogiada por sua atuação.

Grazi Massafera conta sobre Travessia

Grazi Massafera contou que deu tudo de si para alcançar a intensidade da personagem na novela Travessia."Tentei me jogar com a intensidade que essa personagem exigia. Eu sabia que eram só algumas cenas no primeiro capítulo, então eu tinha que contar essa história da melhor maneira possível. Ela tinha que ser meio furacão. E, para isso, nada melhor do que essa intensidade.", disse ela em entrevista com o jornal O Globo.

Uma das cenas que viralizou nas redes foi quando a personagem Débora entra em estado de choque! A cena foi além da interpretação, Grazi trouxe emoções reais à tela: "Ele [Rodrigo Lombardi (45)] olhou para mim e disse: 'Fica em estado de choque'". Eu fiquei me concentrando, meu corpo inteiro começou a tremer de verdade. Eu tive que manter essa continuidade de tremedeira. Meu corpo começou a entrar nesse estado de emoção."

