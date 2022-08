Giovanna Lancellotti publica fotos fofíssimas com os irmãos gêmeos

A atriz Giovanna Lancellotti derreteu o coração dos seguidores com fotos dos irmãos gêmeos, Lucca e Nasser, de 4 anos

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 17h38

Giovanna Lancellotti (29) encantou os seus seguidores nesta segunda-feira, 1, ao dividir fotos fofíssimas com os irmãos caçulas, Lucca e Nasser, de 4 anos.

A atriz posou para diversas selfies com os gêmeos fazendo caretas e sorrindo, e derreteu o coração dos fãs com tamanha fofura e beleza do trio.

"Gêmeos são tranquilos - eles disseram. Muito amor por essa dupla", brincou ela na legenda da publicação.

E claro que as imagens chamaram a atenção dos seguidores. "Eles são muitos lindos!!! E acho a sua cara", "Iguaisss, a mesma carinha", "Ai meu deus que amor vocês três", dispararam nos comentários.

Os gêmeos Lucca e Nasser são filhos do atual casamento do pai de Giovanna, Pérsio Roxo Jr., com Bernadette Sebba.

GIOVANNA LANCELLOTI SE PRONUNCIA APÓS POLÊMICA COM MACACOS

A atriz Giovanna Lancellotti deu o que falar na internet nesta semana após aparecer dando um 'bronca' nos macacos que invadiram sua casa. Ela mostrou stories no Instagram de quando tentava afastar os animais de sua casa, já que os bichinhos entraram na residência. O momento ganhou repercussão na internet e Giovanna se defendeu. No Twitter, ela disse que era um momento irônico. “Acho que assim como a gente tem que sinalizar o #publicidade nos jobs, vamos ter que começar a sinalizar o #ironia pra galera”, disse ela.

