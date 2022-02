Giovanna Lancellotti comemora aniversário de 4 anos dos irmãos gêmeos: ''Amo muito vocês''

A atriz Giovanna Lancellotti postou uma sequência de fotos com os irmãos gêmeos e celebrou o aniversário dos meninos

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 18h39

Dia de comemoração! Giovanna lancellotti(28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos fofas dos irmãos gêmeos.

Lucca e Naasser, os irmãos caçulas da atriz, completaram 4 anos de vida nesta sexta-feira, 11, e ela fez questão de prestar uma linda homenagem em seu perfil no Instagram.

"4 anos dos pivetinhos que mudaram tudo!! Meus irmãos. O tempo passa tão rápido… e é lindo demais ver duas pessoinhas tão parecidas, e também tão diferentes rs, crescerem, evoluírem e aprenderem a cada dia uma descoberta. É lindo ver o amor que os gêmeos tem e como é uma infância diferente das outras. Porque você nunca está sozinho", disse ela.

Lancellotti completou a homenagem se declarando para os pequenos. "Num tempo tão doido de pandemia, vocês tiveram um ao outro apenas. E agora, que vão conhecer e desbravar esse mundo com tanta gente, eu espero essa conexão e sintonia estejam sempre presentes. Amo muito vocês e estarei aqui eternamente pra tudo", finalizou.

Os gêmeos Lucca e Nasser são filhos do atual casamento do pai de Giovanna, Pérsio Roxo Jr., com Bernadette Sebba.

Confira as fotos dos irmãos de Lancellotti: