Filho de Carmo Dalla Vecchia esbanja fofura ao aprender a cantar 'Ragatanga', do Rouge

Ator Carmo Dalla Vecchia encanta os seguidores ao dividir vídeo ensinando o filho, Pedro, de 3 anos, a cantar o hit dos anos 2000 do grupo Rouge

Na manhã desta quarta-feira, 24, o ator Carmo Dalla Vecchia (51) encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento encantador com o filho, Pedro, de apenas 3 anos, fruto de seu casamento com o diretor e autor de novelas João Emanuel Carneiro (53)!

No Instagram, o famoso, que está na novela das seis, Amor Perfeito, encantou os seguidores ao surgir ensinando o herdeiro a cantar a música Ragatanga, hit dos anos 2000 da banda Rouge.

No registro, o artista aparece ao lado do filho vestido de Homem-Aranha. "Como fala a palavra difícil?", questionou Pedro no começo do vídeo. "Fala só Assererrê", ensinou o pai coruja.

Após algumas diversas tentativas, o garotinho começa a desenrolar as palavras e cantarolar, errando ainda algumas palavras, com o pai.

Confira Carmo Dalla Vecchia ensinando o filho a cantar 'Ragatanga':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia (@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia conta sobre experiência sexual com mulheres: ''Não rolou''

O ator Carmo Dalla Vecchia, que está no ar como o advogado Érico Requião na novela das seis da TV Globo, Amor Perfeito, participou do podcast Papagaio Falante e abriu o jogo sobre sua vida sexual.

Casado há 17 anos com o diretor e autor de novelas João Emanuel Carneiro, com quem tem Pedro, de 3 anos, o artista comentou sobre a descoberta da sua sexualidade, aos 12 anos. "Imagina, no interior do Rio Grande do Sul, falei: 'Ferrou! Caramba, eu sou viado'", disse.

Carmo ainda disse que teve várias namoradas, mas revelou que nunca fez sexo com uma mulher. "Sempre tive muito namorada a minha vida inteira. O meu corpo sempre funcionou para todos os lados possíveis (...) Só tive casamento com homens. Tive muitas namoradas, até tinha atração, mas na hora (do vamos ver), não rolou", contou para Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

O famoso ainda brincou ao falar que se "autointitulou" como "o viado da família brasileira". "Eu fui abraçado, recebi as mensagens mais carinhosas e afetivas da minha vida quando eu resolvi falar (publicamente) que eu sou gay", disse sobre o acolhimento que recebeu.