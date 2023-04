Carmo Dalla Vecchia conta sobre experiência sexual com mulheres: ''Não rolou''

Casado com o diretor João Emanuel Carneiro, ator Carmo Dalla Vecchia revela que nunca fez sexo com mulheres

O ator Carmo Dalla Vecchia (51), que está no ar como o advogado Érico Requião na novela das seis da TV Globo Amor Perfeito, participou do podcast Papagaio Falante e abriu o jogo sobre sua vida sexual.

Casado há 17 anos com o diretor e autor de novelas João Emanuel Carneiro (52), com quem tem Pedro, de 3 anos, o artista comentou sobre a descoberta da sua sexualidade, aos 12 anos. "Imagina, no interior do Rio Grande do Sul, falei: 'Ferrou! Caramba, eu sou viado'", disse ele.

Carmo ainda disse que teve várias namoradas, mas revelou que nunca fez sexo com uma mulher. "Sempre tive muito namorada a minha vida inteira. O meu corpo sempre funcionou para todos os lados possíveis (...) Só tive casamento com homens. Tive muitas namoradas, até tinha atração, mas na hora (do vamos ver), não rolou", contou para Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

O famoso ainda brincou ao falar que se "autointitulou" como "o viado da família brasileira". "Eu fui abraçado, recebi as mensagens mais carinhosas e afetivas da minha vida quando eu resolvi falar (publicamente) que eu sou gay", disse sobre o acolhimento dos seguidores no Instagram.

Confira a entrevista de Carmo Dalla Vecchia:

Carmo Dalla Vecchia fala sobre a relação com o filho

O ator Carmo Dalla Vecchia é um verdadeiro paizão e sempre chama atenção ao compartilhar momentos fofinhos ao lado de seu filho, Pedro (3), fruto do relacionamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. Segundo o artista, ele costuma ser bastante paciente com o herdeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator afirmou que nunca levantou a voz ao tentar falar com o garotinho, mesmo em momentos mais complicados da rotina paterna.

"Eu nunca gritei com meu filho, nunca. Mas eu entendo quando um pai grita com uma criança, porque eu tenho uma uma situação extremamente favorecida que me ajuda a ter babá, então eu entendo perfeitamente. Tenho sorte de nunca ter perdido a paciência", comentou.

Emendando um trabalho em outro, Carmo disse que faz o possível para se manter presente em casa. "Acabo não dando todo o tempo que gostaria de dar para ele, mas eu também não me culpo por isso. Tá tudo certo, compenso em outro dia", disse.