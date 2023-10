Filha de Yanna Lavigne corta a franja com a prima escondido: ''Quem nunca?''

Aos 6 anos, filhas de Yanna Lavigne e de Mariana Uhlmann cortam as franjas sozinhas e surpreendem com o resultado

As primas aprontaram! Madalena, filha mais velha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, cortou a franja com a prima, Maria, filha de Mariana Uhlmann com Felipe Simas. As garotas, de seis anos, surpreenderam os papais com o resultado.

A dupla apareceu com os fios bem mais curtos na testa e nada retos. Yanna Lavigne então divertiu ao exibir o corte que as meninas fizeram escondido. Mesmo não sendo profissionais, elas encantaram com a arte.

"Prima, vamos cortar franja? Ninguém vai ver. - Vamos!” Quem nunca?", publicou a esposa do ator Bruno Gissoni.

Além de Madalena, Yanna Lavigne e o ator são papais da caçula, Amélia, de quase dois anos. Já Mariana Uhlmann e Felipe Simas são papais de Maria, Joaquim, que está com oito anos, e Vicente, de três anos.

