Com cliques encantadores, Mariana Uhlmann presta linda homenagem no aniversário da filha

A influenciadora digital Mariana Uhlmann comemorou o aniversário de seis anos da filha, Maria, com homenagem nas redes sociais

Mariana Uhlmann (31) usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem para filha, Maria, fruto de seu relacionamento com o ator Felipe Simas (30).

Nesta quinta-feira, 16, a menina completou seis anos de vida, e para comemorar a data especial, a influenciadora digital publicou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da herdeira, e relembrou a gestação.

"Filha como você é preciosa! Quando descobrimos sua gravidez eu comecei com um sangramento e todo dia acontecia, estávamos viajando e quando voltamos descobrimos que você estava meio "descolada" da mamãe! Ficamos de repouso e você fortemente colou! Hahaha", começou.

Depois, Uhlmann recordou um problema de saúde que Maria enfrentou quando tinha apenas dois meses de vida. "Quando você tinha dois meses eu tive tanto medo de te perder… você teve bronquiolite e ficou 5 dias no CTI, foram dias difíceis, mas Deus nos fortaleceu e voltamos pra casa, dali até seus dois anos você tinha asma a cada 5 dias, eram crises e crises, mas você sempre estava alegre!".

"Quando começou a falar, sua voz era beeem rouca, e eu amava! Sua primeira palavra foi mamãe mas logo em seguida veio o papai, você sempre foi grudada nele e teve um tempo que você só o chamava, dia e noite, eu falava mamãe e você me olhava e falava papai! Hahahha. Na pandemia você começou a ficar estrábica e fomos indicados a ver uma oftalmologista, quando ela me falou que você teria que usar óculos não foi fácil, e questionei o porque você! Hoje te acho mais linda e charmosa com seus óculos rosa, lilás, a cor que você escolher, afinal você que os ilumina!", acrescentou.

"Lembro de cada apresentação na escola que você nunca fazia e grudava em mim, e depois fazia só pra gente em casa!!! Você foi crescendo, amando cada um a sua volta! Com seu jeito tímida, brava, mas doce e amorosa! Você sempre pensa nos seus irmãos, e sempre os defende, é lindo ver o seu amor incondicional por eles! Eu amo cada vez que você me pede pra tirar foto com as manequins das lojas!!!! Eu AMO quando falamos algo com você e você não gostando olha por cima do seu óculos! Amo pedir pra você escolher uma roupa e você vir toda descombinando, mas combinando no seu olhar, amo quando você vem toda de flor, ou toda de uma cor só, você me ensinou a te respeitar e a reafirmar a sua autoestima!".

Por fim, Mariana contou uma oração inusitada da filha e se declarou para a aniversariante. "Amo ouvir suas orações pedindo pra Deus para as pessoas mastigarem de boca fechada pra você conseguir lanchar! Minha princesa, me da vontade de chorar de pensar em toda nossa jornada com você! Que a gente possa viver ainda muitos e muitos anos! Nós te amamos muito neca, muitão! Feliz 6 anos", finalizou.

Além de Maria, Mariana e Felipe Simas são pais de Joaquim, que está com oito anos, e Vicente, que fará três anos no dia 20 de fevereiro.

Confira a publicação de Mariana Uhlmann no aniversário da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Uhlmann Simas (@uhlmannmariana)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!