Filha de Tata Werneck e Rafa Vitti rouba a cena em fotos com a família

Ela cresceu! Filha de Tata Werneck e Rafa Vitti vira o centro das atenções em fotos; pequena roubou a cena com seu charme e estilo autêntico

A filha de Tata Werneck e Rafa Vitti, Clara Maria, roubou a cena em mais uma aparição. Nesta segunda-feira, 25, em fotos do Natal em família, a pequena virou o centro das atenções ao aparecer toda estilosa se exibindo nos registros.

Dançando a frente e esbanjando seu charme, a herdeira da humorista com o ator se destacou ao surgir com um look colorido. De saia verde e uma camiseta amarela, Clara Maria se exibiu ainda usando uma tiara na cabeça.

"Feliz natal . Eu acredito naquele natal bem romântico de amor e perdão. Tivemos 3 lindas comemorações . Amo mto minha família! E minha família de amigos! E antes que encham nosso saco: caca escolhe as próprias roupas", escreveu Tata Werneck sobre como foi a reunião do Natal e esclarecendo a combinação de roupa da filha.

Nos últimos meses, os famosos comemoraram os 4 anos de Clara Maria com um festão luxuoso. A pequena escolheu o tema de princesas para seu aniversário.

Quanto custou a festa da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti?

Tata Werneck e Rafael Vitti celebraram os quatro anos da filha, Clara Maria. A festa teve como tema Princesas, e contou com a presença de um time de celebridades. Saiba a seguir quanto custou o evento.

O aniversário da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti foi montado por Roberta Niemeyer. Grande nome da cenografia infantil, ela já trabalhou com o casal para a festa de três anos da pequena e também no chá de bebê da humorista.

A celebração aconteceu no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No site oficial, o espaço compartilha os pacotes para festas exclusivas com 4 horas de duração. Os valores começam em R$ 10 mil e podem chegar até R$ 37 mil —a depender da escolha do buffet, decoração e dia da semana. Saiba mais aqui.