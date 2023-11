Filha de Tata Werneck e Rafa Vitti explode o fofurômetro ao surgir vestida de Wandinha

Quem resiste a tanta fofura? Filha de Tata Werneck e Rafa Vitti, a pequena Clara Maria encantou a todos ao posar com fantasia 'assustadora'

Nesta sexta-feira, 03, a filha de Tata Werneck e Rafa Vitti derreteu a web ao surgir vestida como 'Wandinha Addams', um dos personagens icônicos da 'Família Addams'. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a pequena Clara Maria mostra toda a sua fofura e carisma enquanto interpretava a personagem ‘assustadora’.

Quem compartilhou o registro foi a mamãe babona, Tata, que não se conteve com a fofura da filha: “A visão que eu tenho quando eu venho aqui na cozinha. Gente, vocês tem noção? Tem noção do que é isso? De ter uma Wandinha, uma pequenininha comendo?”, a atriz, que está no ar na novela da Globo ‘Terra e Paixão’, se derreteu pela herdeira.

"Vocês têm noção do que é isso?", Tata perguntou mais uma vez. Sorrindo, enquanto se deliciava com seu café da manhã, Clara Maria respondeu de maneira sincera: "Não", disse a pequena. O registro encantador conquistou o coração de todos que viram o vídeo, que acabou se tornando viral nas redes sociais.

Entre os comentários, os seguidores dos atores destacaram a fofura da menina, que acaba de completar seus quatro aninhos: “A filha da Tata Werneck é tão fofinha”, disse um admirador. “Que amor”, comentou mais uma. “Cacá é a mais fofinha do universo”, comentou outro. “É muita fofura, não dá”, outra admiradora se derreteu.

Vale lembrar que no último domingo, 29, Tata Werneck e Rafael Vitti, organizaram uma festa luxuosa para celebrar o aniversário de Clara Maria, que completou 4 anos de idade. A comemoração aconteceu em um buffet no Rio de Janeiro e contou com a decoração inspirada no universo das Princesas da Disney e teve um valor exorbitante; confira todos os detalhes.

Rafa Vitti celebra seu aniversário:

Além de comemorar o aniversário da filha, Clara Maria, na semana passada, Rafa Vitti também celebrou a chegada de seu dia especial nesta sexta-feira, 03. O ator deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu perfil nas redes sociais uma série de fotos posando sem camisa na praia para celebrar seu aniversário.

“28 anos! Todo mundo falando pra mim em Retorno de Saturno... não sei direito o que significa, mas acho que tem a ver com academia ou com mais boletos. Obrigado por todas as mensagens de carinho”, escreveu o marido da atriz e apresentadora Tata Werneck, que está no ar ao lado da esposa na novela ‘Terra e Paixão’