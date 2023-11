Rafa Vitti encanta ao posar na praia celebrando seu aniversário e recebe chuva de elogios

O ator Rafa Vitti encantou seus seguidores ao surgir caminhando na praia para celebrar seu aniversário de 28 anos

Nesta sexta-feira, 3, Rafa Vitti deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos para comemorar seu aniversário. O ator completou 28 anos nessa última quinta-feira, 2.

Após o aniversário, o artista apareceu em fotos andando sem camisa pela praia no Rio de Janeiro. Rafa, que fez uma participação na novela “Terra e Paixão”, surgiu vestindo apenas uma sunga nas fotos tiradas pelo ator Bruno Montaleone.

“28 anos! Todo mundo falando pra mim em Retorno de Saturno... não sei direito o que significa, mas acho que tem a ver com academia ou com mais boletos. Obrigado por todas as mensagens de carinho”, escreveu o marido da atris e apresentadora Tata Werneck e pai da pequena Clara Maria.

Nos comentários, a esposa do ator escreveu com muito bom humor. “É montagem, gente. Eu já vi ele pessoalmente”, brincou. E ela ainda escreveu: “Eu casei com um touro mecânico”. O cantor Vitor Kley desejou: “Parabéns meu irmão! Muita luz na vida”. E o ator Reiner Cadete, que faz par romântico com Tata na novela “Terra e Paixão”, também comentou: “Tudo de mais lindo para você, seu lindão”.

O médico e viúvo do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas também celebrou a data: “Parabéns Rafa! Felicidades! Beijão”. O ator Marcos Veras escreveu: “Molecão saradão. Parabéns, irmão. Saúde, amor e arte. Aliás, tô aqui na academia. Cadê você?”. O ator Ary Fontoura desejou: “Felicidades”. E Beth Goulart celebrou: “Feliz aniversário”.

Os seguidores de Rafa também adoraram as fotos e exaltaram a beleza do ator nos comentários da publicação! “Parabéns para você e para a Tata que é sortuda”, escreveu uma fã. E outra seguidora desejou: “Que amor Rafa Vitti! Parabéns, continue esse guri sensato, humilde, talentoso, carismático, paizão e maridão da nossa amada Tata Werneck”. Outra admiradora elogiou: “Que homem lindo, meu Deus”.

Amor!

Nessa quinta-feira, 2, Tata Werneck se declarou para seu marido no aniversário do amado. A declaração feita para o amado nas redes sociais encantou e divertiu seus seguidores.

Hoje é aniversário do nosso amor, papai Rafa. Achei que nunca fosse me referir ao pai da minha filha como papai. Achei que nunca fosse durar tanto tempo. Achei que nunca fôssemos permanecer depois da pandemia. Achei que você nunca fosse se tornar um rambo de tanto malhar. Achei que nunca fosse ouvir conselhos de alguém mais novo. Achei que nunca fosse fazer novela com você e achar legal. Achei que não iria continuar te achando lindo depois daquela fase que você usou um mega hair mal colocado. Feliz do 'achei que nunca'. Saúde, paz, sucesso e amor!", escreveu.