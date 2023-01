Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar faz aula de canto: ''Ela ama''

Influenciadora Maíra Cardi se derrete e encanta os seguidores ao mostrar Sophia, sua filha com Arthur Aguiar, em aula de canto

A herdeira de Maíra Cardi (39) e do campeão do BBB 22, Arthur Aguiar (33), está fazendo aula de canto! Na manhã desta terça-feira, 31, a mamãe coruja mostrou o momento encantador da filha.

Nos stories de seu Instagram, a coach compartilhou vídeo de Sophia, de 4 anos, ao lado de sua professora de canto e destacou a importância de motivar as crianças e estimular os estudos.

"Ela ama cantar, não temos a menor ideia do que nossos filhos vão querer fazer de suas vidas, afinal, nem nós sabemos direito até muito mais tarde o que nós queremos ser, fazer, viver...", iniciou Maíra.

Na sequência, ela comentou sobre incentivar as experiências para a filha. "Aula de canto... Porque é de minha responsabilidade como mãe abrir todas as caixas e criar todos os caminhos neurológicos para que ela tenha ampliada toda sua rede de possibilidades".

Ao finalizar, Cardi escreveu: "Som, movimento, condenação, percepção, ritmo, criatividade, memória, técnica vocal. Leveza e amor... Porque não DEVE ser chato aprender! Amor por estudar se cria na experiência."

Confira Sophia Cardi Aguiar na aula de canto:

Maíra Cardi fala sobre fim do relacionamento com Arthur Aguiar

A coach fitness Maíra Cardi falou sobre o fim da relação com Arthur Aguiar; pai de sua filha, Sophia. Ela ainda deixou claro se voltaria ou não com o campeão do BBB 22.

Cardi participou do podcast Café com Mussi, comandado por Rodrigo Mussi, e começou a relatar: “Terminei e voltei muitas vezes porque eu sempre queria ter a certeza absoluta de que tinham esgotado as minhas fichas. Então, às vezes eu terminava com ele porque ele tinha me machucado de alguma maneira. Mas não tinha acabado aquele fiozinho de amor ou de esperança”.

Mesmo dizendo que não voltaria com Arthur, ela reatou diversas vezes e explicou o porquê. “Ele virou outra pessoa. E eu via naquela mudança a esperança de um novo relacionamento. Na minha cabeça, eu tinha que esgotar todas as chances”, completou.

