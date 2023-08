Filha de Lore Improta esbanja fofura em passeio no zoológico: "Colecionando memórias"

Nas redes sociais, Lore Improta abriu o álbum de fotos de seu passeio no zoológico com a filha, Liz

A dançarina Lore Improta explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta terça-feira, 15, ao compartilhar fotos e vídeos de um passeio que fez com a filha, Liz, de 1 ano e 10 meses, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana.

Ela está curtindo alguns dias de descanso em Lisboa, Portugal, ao lado da família, e aproveitou para fazer um passeio por um zoológico. Para o momento de lazer, a loira surgiu usando uma saia jeans, um top e uma camisa branca, e um tênis amarelo. Já a menina usou um macacão listrado e uma sandália.

Ao dividir os registros no feed do Instagram, Lore se derreteu: "Colecionando memórias inesquecíveis com a minha neném. Hoje foi dia de visitar o zoológico de Lisboa e foi muito divertido! Como é bom viver esses momentos com você, filha. Te amo demais!", escreveu a mamãe coruja, acrescentando um diálogo que teve com Liz. "- Tem leão aqui? - Hmmmmm. Tem", completou.

Os internautas se derreteram com a postagem. "Lindinhas", disse a cantora Ivete Sangalo. "Não aguento com essa pequena", escreveu uma seguidora. "Coisa mais linda", comentou outra. "Razão da minha vida vocês", declarou Léo Santana.

Vale lembrar que Léo e Lore se casaram no civil em fevereiro de 2021. A cerimônia aconteceu na casa deles, em Salvador, na Bahia, e contou apenas com a presença dos pais dos noivos, das irmãs do cantor, além de alguns amigos. Em setembro do mesmo ano nasceu Liz, a primeira filha do casal.

Confira a publicação:

