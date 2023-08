Léo Santana ganha presente de R$ 26 mil no Dia dos Pais: “Tem que respeitar”

Que luxo! Léo Santana ostenta ao receber presente caríssimo da esposa, Lore Improta, e da filha, Liz

Neste domingo, 13, Léo Santana impressionou seus seguidores nas redes sociais ao exibir seu presente de Dia dos Pais! O cantor ganhou uma jaqueta extravagante avaliada em cerca de R$ 26 mil, cortesia de sua esposa, a dançarina e influenciadora Lore Improta, e da filha do casal, a pequena Liz, que tem apenas dois aninhos.

Através de seus stories no Instagram, Lore mostrou detalhes do momento especial em que o cantor recebe o presente luxuoso das mãos da filha com a ajuda da mãe, já que a sacola era maior que a menina: “Presente, papai!”, disse a pequena, que ganhou um abração do pai babão e ficou animada para abrir a embalagem.

Na sequência, Léo abriu a sacola luxuosa com grandes expectativas: “É o que eu tô pensando? Não é possível! É mentira! É sério?”, o cantor repetia enquanto retirava a jaqueta da embalagem. Em seu perfil do Instagram, ele mostrou detalhes da jaqueta repleta de monogramas de uma grife: “Tem que respeitar”, Léo brincou.

Para finalizar, Lore revelou mais detalhes sobre a celebração da data especial. A dançarina estava internada por conta de uma virose, mas recebeu alta a tempo. Em casa, o cantor organizou uma mesa especial para um almoço em família com direito a bilhetinhos e um chef de cozinha para preparar a refeição. Além disso, o casal também recriou uma foto em família:

Como Léo Santana conheceu Lore Improta?

Em entrevista ao podcast PodPah, Léo Santana revelou que precisou ser paciente para conquistar o coração da dançarina Lore Improta, depois que eles se conheceram na gravação de um clipe, já que ela namorava na época. Dois anos após o término, os pais da pequena Liz se aproximaram e estão juntos há 6 anos! Saiba todos os detalhes da história!