Filha de Kim Kardashian muda o sorriso e coloca brilhos nos dentes

Inspirada em seu pai, a herdeira do rapper Kanye West e de Kim Kardashian, North West, surge com joia de diamantes nos dentes

Nesta quinta-feira, 18, a filha de Kanye West e Kim Kardashian aproveitou para mostrar aos seguidores o novo visual. Seguindo os passos do pai, North West exibiu suas novas próteses de diamante nos dentes, que já estão com ela desde o Natal.

Nas redes sociais, os internautas deixaram sua opinião. "North está ficando copia escrita do pai em todos os sentidos", disse uma seguidora. "A beleza da mãe e a genialidade do pai", brincou outra. "Acho lindo", disse mais um internauta.

North West mostra novo visual. Reprodução/ TikTok

O divórcio de Kanye West e Kim Kardashian

O divórcio de Kanye West e Kim Kardashian deu o que falar e após uma série de revelações e discussões entre o ex-casal, a história segue ganhando novos capítulos. Em agosto de 2023, a HBO Max lançou o trailer da série documental em duas partes sobre o assunto chamada “Kim vs. Kanye: O Divórcio”.

Este documentário contrastou fortemente com os desejos originais de Kim. Ela foi ao Instagram durante o ódio de seu ex-marido para compartilhar com seu público um vislumbre de como ela estava. Ela escreveu: “Desde o começo, eu não queria nada além de um relacionamento saudável porque é o melhor para nossos filhos e me entristece que Kanye continue a tornar isso impossível a cada passo do caminho”.

A reação dos fãs foi rápida e facilmente resumida por uma pergunta: “Quem diabos pediu por isso? Além disso, cada parte parece focar em um lado diferente da batalha legal, o que causou certa controvérsia”, questionou um fã, “Imagina gastar seu tempo com isso… como se já não soubéssemos o suficiente”, escreveu outro.

Além disso, em um outro episódio do reality, a socialite abriu o jogo e contou como ficou com sua saúde mental abalada ao saber das declarações racistas e antissemitas feitas pelo seu ex-marido, Kanye West, em outubro de 2022.

"Eu literalmente não troco de roupa há dois dias. Eu tenho que me recompor, mas simplesmente não consigo", disse ela à irmã, "É realmente confuso para mim. Eu não o reconheço mais. Ele é tão diferente da pessoa com quem me casei”, finalizou a socialite.