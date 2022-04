Felipe Andreoli curte momento carinhoso na companhia dos filhos, Rocco e Leon

Felipe Andreoli exibiu um momento super carinhoso que viveu ao lado dos filhos Rocco e Leon

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 12h45

No último domingo, 3, Felipe Andreoli (42) decidiu aproveitar o domingo coladinho com os filhos, Rocco (4) e Leon (2 meses).

O papai babão reuniu as crianças na frente da TV para assistir a um filme de super-heroí e compartilhou em suas redes sociais um clique onde ele e seu mais velho aparecem trocando carinhos durante o momento, enquanto curtiam o longa e o caçula dormia.

Na legenda, o apresentador falou com carinho do momento: "Agora que fiz o Rocco gostar de super-heróis tem que ver todos os filmes (acelerando as partes mais pesadas, claro). Nesse momento claramente os heróis tavam numa pior... Mas eu deixei ele ver que até os heróis perdem de vez em quando. Tem que saber perder pra saber ganhar. Aí o Homem-Aranha dá essas ajudadas de vez em quando...".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Que amor!", falou outro. "Ensinando o caminho sem volta, fã de cinema", escreveu um terceiro.

Confira o clique de Felipe Andreoli com os filhos, Rocco e Leon, curtindo um momento carinhoso durante o final de semana: