Rafa Brites posta foto fofa de Felipe Andreoli com o filho recém-nascido: ''Assim eu me derreto toda!''

Apresentadora Rafa Brites explodiu o fofurômetro com clique do marido, Felipe Andreoli, com o filho mais novo, o pequeno Leon

A mamãe Rafa Brites (35) e o papai Felipe Andreoli (42) estão esbanjando felicidade com a chegada do novo integrante da família!

O segundo filho do casal, Leon, veio ao mundo no dia 22 de fevereiro. Em seu feed no Instagram, na manhã desta segunda-feira, 07, a apresentadora compartilhou um registro encantador do marido com o herdeiro mais novo.

A influenciadora se derreteu pelo apresentador e pelo pequeno, que posou olhando para a câmera com os olhos claros e mostrou fofura na web.

"Parem vocês dois… assim eu me derreto toda! @andreolifelipe", escreveu Rafa Brites na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a família. "Puxou a mãe", disse Andreoli. "Ele é a caraaaaa do Rocco!", disse uma seguidora, comparando o bebê com o irmãozinho, Rocco (4).

No domingo, 06, a influencer também publicou um clique em que aparece ao lado do amado e do herdeiro mais novo. "Por aqui… Assim!", disse ela.

Rafa Brites posa amamentando o filho

Recentemente, Rafa Brites surgiu amamentando o caçula Leon na web com um sorrisão estampado no rosto. “Amamentar sorrindo sem dor… Uma conquista que tive com o Leon. Farei um vídeo falando sobre”, disse ela, que teve dificuldades com o primeiro herdeiro.

Confira a imagem encantadora de Felipe Andreoli com o filho:

