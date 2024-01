Fabiola Gadelha ganha elogios ao combinar look com a filha: "Lindas"

A apresentadora Fabiola Gadelha encantou os seguidores das redes sociais ao surgir combinando o look com a filha, Yarin, durante um passeio

Alerta fofura! Fabiola Gadelha explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 10, ao compartilhar novas fotos com a filha caçula, Yarin, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Bruno Amaral.

Para fazer um passeio com a herdeira, a apresentadora surgiu combinando o look com a menina. Nas fotos postadas no feed do Instagram, mamãe e filha aparecem usando peças na cor verde neon. Fabiola ainda completou a produção de Yarin com um colete jeans.

Além do look, o sorrisão da pequena chamou a atenção nas fotos. "Quando a gente fala vamos passear, olha a sequência da alegria! Tal mãe, tal filha", falou a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Lindas", disse uma seguidora. "Lindas! Arraia e Arraiazinha", falou outra. "Que princesa", escreveu uma fã. "Aí que coisa mais linda, meu Deus. Que Deus abençoe", comentou mais uma admiradora. "Amo demais!!", declarou o papai.

Vale lembrar que Fabiola também é mãe de Adrian e Adriel, frutos de uma relação anterior.

Confira as fotos:

