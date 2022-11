Kids / PAI E FILHOS!

Eriberto Leão aproveita companhia dos filhos João e Gael em passeio no shopping

O ator Eriberto Leão passou a tarde no shopping com os filhos João e Gael em passeio por shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 21h10

Eriberto Leão foi fotografado passeando com os filhos em shopping - Foto: Victor Chapetta/Agnews