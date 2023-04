Eles cresceram! Mariah Carey exibe fotos inéditas dos filhos gêmeos em data especial

Filhos de Mariah Carey aparecem grandões em novas fotos no aniversário de 12 anos

A cantora Mariah Carey (54) agitou as redes sociais neste final de semana ao celebrar o aniversário de 12 anos dos filhos gêmeos, Moroccan e Monroe, frutos do relacionamento com Nick Cannon (42). Os gêmeos apareceram em fotos inéditas ao lado da mamãe coruja durante a rotina familiar.

A estrela mostrou um álbum de fotos com os herdeiros durante passeios e também na mansão da família. Na legenda, ela falou sobre o aniversário deles.

“Feliz aniversário para minhas pessoas favoritas no planeta! Agradeço a Deus por vocês todos os dias! Nosso amor é sobrenatural! Queridos, vocês sempre serão meus bebês”, afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariah Carey (@mariahcarey)

Mariah Carey faz homenagem para Anitta

Em 2022, a cantora Mariah Carey (52) usou as suas redes sociais para celebrar o aniversário de ninguém menos queAnitta! A cantora norte-americana atualizou o seu Twitter com uma homenagem para a brasileira e levou todos os fãs a loucura ao escrever o tweet em português.

"FELIZ ANIVERSARIO LINDA ANITTA!!!", escreveu ela. Nos comentários, os fãs brasileiros foram à loucura. "A amizade de milhões", disparou uma internauta; "Anitta surtou depois desse tweet com certeza", brincou outra; "Ela venceu, ela sabe que venceu", disse um terceiro.