Daniella Cicarelli exibe foto rara com a filha de 10 anos

Discreta com a vida pessoal, Daniella Cicarelli surpreende ao mostrar foto encantadora com a filha de 10 anos

A apresentadora e modelo Daniella Cicarelli encantou seus seguidores neste domingo, 2, ao mostrar uma foto rara ao lado de sua filha, Ana Beatriz, de 10 anos. A estrela é discreta com a sua vida pessoal e compartilha poucos momentos em família nas redes sociais. Porém, ela abriu uma exceção ao mostrar um momento de carinho com a herdeira.

Na foto, Daniella apareceu ganhando um beijo no rosto de sua filha. A menina mostrou que herdou os olhos azuis da mãe e que tem os mesmos traços no rosto que a artista.

Ana Beatriz é fruto do antigo relacionamento de Cicarelli com Frederico Schiliró. Atualmente, a apresentadora é casada com o empresário Guilherme Menge.

Daniella Cicarelli surge em clima de romance em fotos raras ao lado do marido

Recentemente, Daniella Cicarellisurpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram fotos raras ao lado do seu maridoGuilherme Menge. O casal apareceu posando em no elevador de um hotel, restaurante e até no metrô durante uma viagem a Nova York. Em um dos cliques, Daniella e Guilherme apareceram com roupas de academia no elevador do hotel.

“NYC #photodump”, escreveu a modelo na legenda do carrossel composto por oito fotos em que aproveitava a viagem com o amado.

Os seguidores de Daniella adoraram as fotografias e rasgaram elogios ao casal! “Bem bonitos juntos”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Show! Casal lindo”.