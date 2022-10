Daniella Cicarelli surge em clima de romance em fotos raras ao lado do marido

A modelo Daniella Cicarelli compartilhou uma série de fotos raras e românticas ao lado do seu marido Guilherme Menge

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 20h42 - Atualizado às 20h44

Nesta sexta-feira, 14, Daniella Cicarelli (43) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram fotos raras ao lado do seu marido Guilherme Menge.

O casal apareceu posando em no elevador de um hotel, restaurante e até no metrô durante uma viagem a Nova York. Em um dos cliques, Daniella e Guilherme apareceram com roupas de academia no elevador do hotel.

“NYC #photodump”, escreveu a modelo na legenda do carrossel composto por oito fotos em que aproveitava a viagem com o amado.

Os seguidores de Daniella adoraram as fotografias e rasgaram elogios ao casal! “Bem bonitos juntos”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Show! Casal lindo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Cicarelli (@daniellacicarelli)

Que susto!

Recentemente, Daniella revelou que passou por um susto durante uma viagem ao México quando foi acordada com alerta de terremoto.

“Ontem eu dormi o dia inteiro no avião, depois eu dormi a noite inteira com uma interrupção. Às três horas da manhã aqui tocou o alarme de terremoto. Todo mundo saiu do quarto. Aqui tem bastante terremoto. Não dá nem para explicar o medo que eu fiquei”, disse ela.