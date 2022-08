Daniella Cicarelli enfrenta perrengue no México: 'Fiquei com medo'

Daniella Cicarelli leva susto ao receber alerta de terremoto durante viagem para o México

A apresentadora Daniella Cicarelli (43) revelou que passou por um susto durante sua viagem para o México. Ela contou que foi acordada de madrugada com alerta de terremoto.

“Ontem eu dormi o dia inteiro no avião, depois eu dormi a noite inteira com uma interrupção. Às três horas da manhã aqui tocou o alarme de terremoto. Todo mundo saiu do quarto. Aqui tem bastante terremoto. Não dá nem para explicar o medo que eu fiquei”, disse ela.

Apesar do susto, Daniella contou que nada aconteceu. “Eu rezei, rezei, rezei e deu tudo certo. Graças a Deus. Fiquei com medo e rezei”, disse ela.

A artista está no México para participar de uma corrida.

Novo visual de Daniella Cicarelli

Há poucos dias, Daniella Cicarelli surpreendeu os internautas ao revelar que havia renovado seu visual! Através de um vídeo postado em suas redes sociais, a apresentadora mostrou que agora está loira.

No Instagram, ela fez uma filmagem de transição. Portanto, o registro começa logo quando ela chegou no salão, com o cabelo antigo e as unhas escuras e, do nada, a modelo aparece com as madeixas mais claras e esmalte branco. “Iluminada. Gostaram?”, questionou a esposa de Guilherme Menge na legenda da publicação. Ela também usou as hashtags ‘cabelo’ e ‘cabelo loiro’.

