Caroline Haddad realiza sonho de ser mãe com adoção na África: ''O encontro mais lindo de nossas vidas''

Caroline Haddad usou as redes sociais para falar que realizou o maior sonho de sua vida, que é ser mãe. Após uma série de desafios superados, o grande momento chegou, neste mês, ao lado do seu esposo, Lucas Sônego.

A adoção de Tendai Haddad Sônego aconteceu em Malawi, país africano, que vive muitas dificuldades econômicas e sociais. A história desse sonho começou em 2017, quando ela já pensava em ser mãe e tentando conseguiu engravidar no começo de 2018, mas após 3 meses de gestação ocorreu a perda do bebê.

Voltando a buscar vários tratamentos para que a possibilidade de ser mãe acontecesse, o diagnóstico de menopausa foi dado. “Eu continuava tendo essa esperança dentro de mim. Um dia cheguei para o Lucas e falei para a gente tentar mais uma vez, mas ele disse que não, pois estávamos dando murro em ponta de faca e esse era um sinal de Deus para seguirmos um outro caminho, que foi o da adoção”, afirmou a influenciadora.

De acordo com ela, gerar um filho acaba sendo visto como uma obrigação biológica para as mulheres, e quando sentiu à vontade do companheiro de adotar, entrou em uma fila adoção em Campinas, interior de São Paulo, mas os processos burocráticos geram muita demora, e a adoção em um país da África geralmente é mais rápida e passou a ser o caminho viável.

Após contato com um advogado especialista em adoção internacional, o processo teve início e o andamento com documentos e critérios foi feito. Opções foram dadas de crianças dentro do perfil do casal, muitas fotos foram enviadas até que a imagem do pequeno chamou a atenção e decidiram adota-lo.

“Existe todo um critério e documentações para adoção na África, fizemos tudo direitinho, veio a pandemia que desacelerou o processo. Esperamos todo o ano de 2020 para que o Malawi pudesse abrir as fronteiras e a gente ir para lá, e finalmente no final de 2020 conseguimos ir, levamos o projeto “AMARmita” ajudamos o orfanato e pudemos conhecer nosso filho, o encontro mais lindo de nossas vidas”, relembrou ela.

A influencer comenta que aquele encontro foi mágico, no meio de 100 crianças conseguiram reconhecer o Tendai, com um olhar tímido e até nervoso com a situação, mas a emoção do encontro tomou conta de todos. Após esse momento, um período de espera com muita angústia aconteceu durante todo o ano de 2021, até que a situação da pandemia voltasse a ficar mais tranquila e o Malawi abrisse as fronteiras do país para a entrada de estrangeiros e assim o casal conseguiu buscar o filho.

A chegada ao Brasil gerou muita alegria e felicidade, a família foi recebida no aeroporto com a presença de parentes e amigos, que recepcionaram com cartazes, beijos e abraços, comemorando a chegada de Tendai, que sorriu e demonstrou toda a felicidade por ter uma família no Brasil.