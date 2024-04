Carol Castro encanta ao postar cliques inéditos com a filha: "Como ela cresceu"

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz Carol Castro surpreendeu os fãs ao compartilhar nas redes sociais fotos com a filha, Nina

Carol Castro surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos ao lado da filha, Nina. A menina, fruto de seu relacionamento com o violinista Felipe Prazeres, de quem está separada desde março de 2019, está com seis anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou duas fotos. Na primeira imagem, mãe e filha aparecem juntas, deitadas na cama. Nina está dando uma bela gargalhada, que mostra que ela perdeu alguns dentes da parte de cima da boca. Já no segundo clique, a filha de Carol está sozinha, brincando à beira da piscina.

Ao compartilhar os registros, a atriz se derreteu: "Atenção: Foto com som. Não tenho palavras para descrever esses dias grudada na minha filhota! Alimento pra alma:) Melhor que chocolate! Espero que a Páscoa de todos tenha sido de muita renovação, renascimento, amor e união", escreveu ela na legenda.

Os fãs ficaram impressionados com o tamanho de Nina. "Como ela cresceu. Linda", disse a atriz Regiane Alves. "Ninoca tá de janelinha", observou uma seguidora. "Como está grande", falou outra. "Que gargalhada gostosa", comentou uma fã.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro faz reflexão profunda sobre a chegada dos 40 anos

A atriz Carol Castro usou as redes sociais para compartilhar um novo clique, seguido de uma longa reflexão a respeito de seus 40 anos de vida. Em um longo texto, a artista mencionou alguns momentos difíceis que vivenciou recentemente, como uma cirurgia no joelho e a morte do pai, ocorrida em dezembro de 2023.

"Quarentei, gente. Que emoção. Eu me sinto num processo parecido por tudo que venho passado nos últimos 5 meses. Foi o acidente e lesão no joelho em outubro. Luto em dezembro. Um natal e um ano novo cinza, mas na luta e na fé. E muita fisioterapia nesses meses todos (e nos que virão). Lutando contra os limites da dor e do tempo [...]", começou.

"Sinto que a revolução em mim já está acontecendo. 40 é a virada da águia!!! É a loba no ponto alto da sua sabedoria... Obrigada, papai do céu! Obrigada a mim mesma. Por nunca desistir e lutar com toda a garra, sempre. Me orgulho. Admiro minha força. Ninguém segura a Carolina versão 4.0!", acrescentou. Confira a postagem completa!