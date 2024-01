Biah Rodrigues e Sorocaba farão enxoval antes de saber sexo dos gêmeos

Biah Rodrigues, que será mãe de gêmeos ao lado do cantor Sorocaba, contou que comprará o enxoval das crianças nos Estados Unidos

Nesta quarta-feira, 31, Biah Rodrigues, que está grávida gêmeos do cantor Sorocaba, contou que seu chá revelação será em março deste ano. Antes dessa data, a influenciadora irá para os Estados Unidos fazer o enxoval dos bebês, mesmo sem saber o sexo das crianças ainda.

Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, a mamãe compartilhou a notícia. “Mês que vem nós vamos para Orlando para fazer o enxoval. E, sim, eu vou sem saber o sexo dos bebês, porque o chá revelação ainda não vai ter acontecido. Vou pegar as coisas tudo clarinhas, branquinhas”, contou ela.

A influenciadora compartilhou que sua vontade é comprar tudo em tons neutros. "Adoro roupa de bebê branquinha. Todos os bodys eu acho que tem que ser branquinhos. As calças, que chamam de mijãozinho, tem que ser branquinhas, as meias [também], gosto de tudo neutro. Depois que eu souber o sexo, eu vou trazendo cor para o meu enxoval."

Biah contou que também pretende comprar itens eletrônicos, como uma babá eletrônica quando chegar nos Estados Unidos. Junto com Sorocaba, ela é mãe de Theo, de três anos, e Fernanda, de um.

Sorocaba e Biah Rodrigues vão ter filhos gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, compartilharam que vão ser pais mais uma vez e dessa vez de gêmeos! Eles compartilharam um vídeo emocionante dos filhos mais velhos, Theo e Fernanda, anunciando que a família aumentou.

Os pequenos contaram que a mãe está grávida de gêmeos e mostraram as fotos do ultrassom, que revela os dois fetos no útero da influencer. “Dois bebês!”, anunciaram as crianças.

Na legenda, Biah e Sorocaba comemoraram que a família vai ser de seis integrantes e compartilharam um trecho bíblico. "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” ‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬. AGORA SOMOS 6. Obrigada Jesus", anunciaram.