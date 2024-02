Bárbara Evans estoura fofurômetro com novo vídeo da filha: "Quem aguenta?"

Em suas redes sociais, Bárbara Evans publica novo vídeo brincando com sua filha, Ayla, de 1 ano, e estoura o fofurômetro com o registro; veja!

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans divertiu seus fãs com um novo vídeo de sua filha, Ayla, de 1 ano. A pequena, fruto do relacionamento entre a famosa e o empresário Gustavo Theodoro, estourou o fofurômetro com o registro publicado pela mãe nas redes sociais nesta quarta-feira, 31.

Em seu perfil oficial do Instagram, a filha de Monique Evans mostrou sua herdeira sentada em sua cadeirinha e propôs um desafio para Ayla. "A mamãe vai te dar um doce, mas não é para você comer até a mamãe voltar. Vou deixar o doce aqui, mas espera a mamãe, tá? Você espera?", disse Bárbara, que deixou um biscoito de chocolate com a menina.

A irmã dos gêmeos Álvaro e Antonio, no entanto, não conseguiu cumprir o desafio. Ayla tocou várias vezes no biscoito e lambeu os dedos para testar o doce. Poucos segundos depois, ela deu uma grande mordida na delícia. "Ué, mas você já tá comendo o doce?", brincou Bárbara quando retornou, pegando a filha no ato.

"Quem aguenta?", escreveu a modelo na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se divertiram com o registro. "Tá sem moral, amiga", brincou a influenciadora Gabriela Pugliesi. "Ela é perfeitinha", declarou um fã. "Ri muito! Fofura", disse outro. "Tentou dar uma lambidinha, mas não resistiu", disparou mais um.

Bárbara Evans abre o jogo sobre planos para aumentar a família

No último dia 29, Bárbara Evans abriu o coração sobre os planos de aumentar sua família com Gustavo Theodoro. A modelo, que já é mãe de Ayla, de 1 ano, de dos gêmeos Álvaro e Antonio, de 2 meses, afirmou que o casal descartou a possibilidade de ter mais herdeiros em uma conversa sincera com seus seguidores nas redes sociais.

Em uma caixinha de perguntas, a filha de Monique Evans revelou que sempre recebe perguntas relacionadas ao desejo de expandir a família. Diante da expectativa, Bárbara foi bastante sincera e garantiu que não pretende engravidar novamente: "Gente, essa é a pergunta que mais tem! Que loucura, hein!? Não pretendemos ter mais não", disparou na legenda.