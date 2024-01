Mãe de três, Bárbara Evans abre o jogo sobre planos para aumentar a família

A família vai aumentar de novo? Bárbara Evans revela se tem vontade de ter mais filhos apenas dois meses após a chegada dos gêmeos

Na última segunda-feira, 29, a modelo e influenciadora digital Bárbara Evans abriu o coração sobre os planos para aumentar a família. Mãe de três crianças, Ayla, de um aninho, e os gêmeos Álvaro e Antonio, que tem apenas dois meses, descartou a possibilidade de ter mais herdeiros em uma conversa sincera com seus seguidores nas redes sociais.

Em uma caixinha de perguntas, a filha da modelo e apresentadora Monique Evans revelou que sempre recebe perguntas relacionadas ao desejo de expandir a família. Diante da expectativa, Bárbara foi bastante sincera e garantiu que não pretende engravidar novamente: "Gente, essa é a pergunta que mais tem! Que loucura, hein!?”, disparou na legenda.

“Não pretendemos ter mais não", a influenciadora também respondeu por seu marido, o empresário Gustavo Theodoro. Vale lembrar que eles oficializaram a união em 2022, em uma cerimônia luxuosa em uma fazenda no interior de São Paulo. Na época, eles já eram papais da primogênita, que também subiu ao altar com pouquíssimos meses de vida.

Bárbara Evans revelou se tem planos de ter mais filhos - Reprodução/Instagram

Em maio do ano passado, Bárbara anunciou a gestação dos dois meninos, concebidos por meio de fertilização in vitro. Na ocasião, a influenciadora compartilhou o temor de perder um dos bebês, considerando que já havia engravidado de gêmeos durante a gestação da primeira filha, mas acabou perdendo um dos recém-nascidos.

Apesar dos receios, a modelo teve uma gravidez saudável e os pequenos chegaram ao mundo no final de novembro do ano passado. No entanto, um dos bebês precisou ficar internado, mas logo se recuperou e foi para casa com a família: "Meus meninos chegaram. 27/11/2023 34 semanas e 3 dias. Álvaro: 2.356g, 45cm, 14:08. Antônio: 2.090g, 44cm, 14:10", Bárbara escreveu ao anunciar o nascimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans rebate comentários sobre filho preferido:

Além de revelar que não pretende ter mais filhos, a modelo Bárbara Evans também usou suas redes sociais para rebater um comentário maldoso na última terça-feira, 23. Em conversa com seus seguidores, a influenciadora digital recebeu uma afirmação sobre seus filhos gêmeos Álvaro e Antônio, de 2 meses, que não lhe deixaram contentes.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bárbara compartilhou o comentário de um internauta: "Sinto que você gosta mais do Álvaro". Irritada, a filha de Monique Evans negou a sua preferência por um filho: "Que feio! Isso não existe! Mãe ama igualmente todos os filhos. Volto a dizer, existe uma vida fora do Instagram", escreveu a modelo sobre seus três herdeiros.