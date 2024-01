Bárbara Evans rebate comentário sobre preferência entre os filhos gêmeos: "Que feio"

Após ser acusada de ter preferência entre seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, Bárbara Evans rebate comentário negativo nas redes sociais

A modelo Bárbara Evans usou suas redes sociais para rebater um comentário maldoso nesta terça-feira, 23. Em conversa com seus seguidores, a influenciadora digital recebeu uma afirmação sobre seus filhos gêmeos Álvaro e Antônio, de 2 meses, que não lhe deixaram contentes.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bárbara compartilhou o comentário de um internauta: "Sinto que você gosta mais do Álvaro". Irritada, a filha de Monique Evans negou a sua preferência por um filho.

"Que feio! Isso não existe! Mãe ama igualmente todos os filhos. Volto a dizer, existe uma vida fora do Instagram", escreveu a modelo, que também é mãe de Ayla, de 1 ano, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Bárbara já havia rebatido comentários sobre a maneira que lida com a maternidade nas redes sociais. "Vocês julgam tanto, né?! Vocês acham que a vida é só o Instagram? Não, não é. Quando estou com eles, eu não filmo. Não preciso provar que estou com eles (...) Sou uma mãe maravilhosa, e não tenho dúvida disso. Tanto para a Ayla quanto para eles", afirmou.

Bárbara Evans mostra mudanças no corpo dois meses após parto

No último dia 22, Bárbara Evans usou suas redes sociais para falar sobre as mudanças de seu corpo após o nascimento dos gêmeos Álvaro e Antônio. Em seu Instagram oficial, ela contou que perdeu peso nos últimos dias e já está conseguindo voltar a usar algumas roupas.

Em frente ao espelho, a filha de Monique Evans se filmou e comemorou por ter entrado em uma calça jeans. "Entrei na calça sem muito esforço, hein? Mas olha a busanfona (sic) segue gigantesca. Mas entrei na calça sem muito esforço. A barriguinha ainda está aqui", disse. Além dos gêmeos, ela também é mãe de Ayla, de um aninho.

