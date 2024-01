Bárbara Evans mostra mudanças no corpo dois meses após o parto dos gêmeos

Mãe de três, a modelo Bárbara Evans contou que voltou a usar calça jeans apenas dois meses após dar à luz os gêmeos, Álvaro e Antônio

A modelo e atriz Bárbara Evans usou as redes sociais para falar um pouco sobre as mudanças em seu corpo dois meses após dar à luz os gêmeos, Álvaro e Antônio, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro. Em seu Instagram oficial, ela contou que perdeu peso nos últimos dias e já está conseguindo voltar a usar algumas roupas.

Em frente ao espelho, a filha de Monique Evans se filmou e comemorou por ter entrado em uma calça jeans. "Entrei na calça sem muito esforço, hein? Mas olha a busanfona (sic) segue gigantesca. Mas entrei na calça sem muito esforço. A barriguinha ainda está aqui", disse. Além dos gêmeos, ela também é mãe de Ayla, de um aninho.

Ao final da gravação, feliz por estar usando jeans, Bárbara Evans revelou que aproveitaria o dia desta segunda-feira, 22, para realizar alguns exames. No último domingo, 21, a famosa surpreendeu a web ao surgir com os fios mais claros. "Uma nova mamãe! Obrigada a todos os envolvidos", escreveu na legenda da postagem.

O novo visual, inclusive, arrancou diversos elogios dos seguidores, que apontaram grande semelhança com sua mãe. "Está linda e muito parecida com sua mãe", disse um internauta. "Maravilhosa! Ficou parecendo ainda mais sua mãe", destacou outro. "Clone da mãe. Impressionante", se surpreendeu um terceiro.

Bárbara Evans relata dificuldades na maternidade

A modelo e atriz Bárbara Evans fez um sincero desabafo na manhã desta quinta-feira, 18, sobre as dificuldades da maternidade. A loira relatou o cansaço e a rotina de trabalho após a chegada dos gêmeos. Além dos meninos, ela também é mãe da pequena Ayla, que tem apenas um aninho e também é fruto do casamento com Gustavo Theodoro.

Em suas redes sociais, Bárbara desabafou sobre os perrengues com as três crianças: "Ao mesmo tempo, preciso trabalhar e dar atenção às crianças. A gente está sem a babá da Ayla. Preciso dar banho nela - não que isso seja empecilho, mas preciso trabalhar. A rotina dela é de almoçar, subir, tomar um banho, um tetê e dormir", disse ela sobre a primogênita.

Ao longo de seu relato, Bárbara Evans explicou que precisa trabalhar, uma vez que as crianças dependem financeiramente dela e do marido, Gustavo Theodoro. "Não fico de pernas para o alto contando carneirinhos. Ontem, foi um dia caótico, porque eu não sabia muito o que fazer. O choro dos meninos de dor, doía no meu coração. Eu pegava um para acalmar e o outro chorava. Fiquei cansada emocionalmente", relatou.