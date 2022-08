Ao lado de Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak mostra presente que ganhou da filha

Atriz Mel Fronckowiak posta registros do show de Caetano Veloso com Rodrigo Santoro e exibe presente que ganhou da filha antes da noitada

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 08h05

O casal Rodrigo Santoro (46) e Mel Fronckowiak (34) marcaram presença no show em comemoração ao aniversário de 80 anos de Caetano Veloso no último domingo, 07, no Rio de Janeiro!

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz compartilhou registros da apresentação que aconteceu na Cidade das Artes, com participações de Maria Bethânia e dos herdeiros de Cae, Moreno, Zeca e Tom Veloso, e revelou que antes de sair de casa, recebeu um presente da filha, Nina, de apenas 5 anos.

Nas redes sociais, na segunda-feira, 08, Mel contou que o mimo dado pela herdeira, uma pulseirinha colorida, era para que os pais lembrassem dela enquanto estivessem fora de casa. Na legenda da publicação, no Instagram, a famosa falou sobre o show, ressaltando a admiração por um dos maiores nomes da MPB, e o presente de Nina.

"'Caetaneei” minha vida toda. Desde sempre. Minha mãe tinha um hábito que tento dar continuidade de me acordar com música nos sábados e domingos, dias em que eu dormia até mais tarde.

E várias vezes foi “Alegria, alegria” que entrava pelas frestas num convite irrecusável para que o dia pudesse começar ainda mais lindo. Quando fora do Brasil, muitas vezes, ouvir Caetano é me sentir em casa, onde quer que eu esteja. Caetano tem uma calma e uma força na voz que aninha as dores de gente e faz a esperança florescer adubada", começou escrevendo.

"Ontem, nos seus 80 anos, me emocionei pela sorte de poder viver no mesmo tempo que ele e ouvir sua voz e seus versos dizendo que “toda maneira de amor vale a pena”. Seus filhos, Bethania, todos ali num quase milagre que me fez embargar a voz em vários momentos, mas ainda assim cantar com o peito cheio (desculpa, pessoal da fila da frente) Uma noite repleta de amor. Todas as pessoas que abracei e chorei junto tinham amor no coração para compartilhar. Esperança no olhar de que “gente é pra brilhar, não pra morrer de fome”", disse ainda.

Ao finalizar, a mamãe coruja falou sobre a pulseirinha dada por Nina. "Na saída de casa, um abraço apertado e uma pulseira “pra se a gente sentisse saudade no show dos adultos” já fez com que o caminho fosse florido. Em um dos momentos do show, a pulseira da saudade apertada nas mãos, a cabeça aninhada no ombro do amor que escolhi pra andar lado a lado, aquelas vozes uníssonas tal qual a esperança que carregamos no peito, festejei a vida daqueles que vêm no mundo pra nos salvar de nós mesmos através da Arte. Viva Caetano! “Por mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria?'".

Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro mostram presente que ganharam da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Fronckowiak (@melfronck)

Mel Fronckowiak se declara para Rodrigo Santoro em estreia de série

Em julho, Rodrigo Santoro estreou da série Sem Limites, transmitida pela Amazon Prime Video. Para celebrar o lançamento, Mel Fronckowiak usou as suas redes sociais para fazer uma declaração de amor para o astro. "É hoje, Brasil! O La Trinidad desembarca no @primevideobr em #SemLimites e eu consegui pra vocês uma exclusiva com o comandante. Não percam! E aproveitem o final de semana pra assistir à série também!", disse ela. "Meu amor @rodrigosantoro, como sempre essa é mais uma daquelas suas entregas com profundidade e dedicação. É sempre uma experiência maravilhosa poder acompanhar seus mergulhos e trajetórias artísticas. E, conhecendo seus personagens, conheço - e amo - cada vez mais você em toda a sua complexidade. Hasta siempre mi amor", declarou ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!