Ana Paula Siebert encanta ao exibir a filha de dois anos esquiando pela 1ª vez: ''Quanta fofura''

Modelo Ana Paula Siebert se derrete ao mostrar a filha, Vicky, do casamento com Roberto Justus, se divertindo na neve durante viagem

A mamãe coruja Ana Paula Siebert (36) encheu seu feed de amor e se derreteu ao mostrar um momento encantador de diversão da filha!

Viajando para Colorado, nos Estados Unidos, a influenciadora digital e modelo compartilhou a experiência de Vicky, de dois aninhos, do casamento com o empresário Roberto Justus (67), pela primeira vez na neve.

Nos stories de seu Instagram, a loira mostrou a habilidade da pequena esquiando na neve. A garotinha fez algumas aulas particulares. "Tem torcida organizada", brincou Ana ao mostrar a filha pegando o jeito para esquiar.

"Eu estou muito orgulhosa da Vicky, porque a professora havia dito que o normal é que crianças da idade dela consigam esquiar uma hora por dia, e ela esquiou muito mais. Na hora de ir embora ela chorou, disse que não queria ir. Eu estava com aquela preocupação: 'Será que ela vai gostar?'", contou ainda a influencer, que depois mostrou que a herdeira queria ir "no lugar de adulto", na pista maior.

No perfil, Siebert ainda publicou série de fotos de Vicky pronta para a nova experiência. "Como aguento essa esquiadora?!", escreveu Ana Paula ao legendar a publicação, que rapidamente ganhou muitas curtidas e comentários dos fãs.

"Coisa mais fofaaaaa do mundo", "Me lembrou aquela bonequinha dos anos 90, Lu esquiadora!", "Quanta fofura", "Gente, essa Vicky é muito estilosa", "É uma boneca", "E o show que ela deu na pista?? Com menos de 3 anos de idade?!? Surreal! Vickynha vai longe!!! Obrigada por compartilhar conosco tudo isso", "Não tenho nenhuma maturidade pra isso", elogiaram.

Confira Vicky esquiando na neve:

Ana Paula Siebert repete look da gravidez e surpreende web

Ana Paula Siebert utilizou as redes sociais recentemente para resgatar um clique pra lá de especial. Na postagem compartilhada em sua conta no Instagram, a modelo surge em uma praia de Miami, nos Estados Unidos, na companhia da filha Vicky, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus.

A influenciadora roubou a cena ao posar com a pequena nos braços, porém o que chamou a atenção foram os looks de mãe e filha combinando, com estampa de moranguinhos, a loira fez questão de relembrar um registro usando a mesma peça quando estava grávida da herdeira.

“2023 (Com meu moranguinho no colo x 2020 com ela no forninho… grávida de 6 meses!) o look é o mesmo, mas a vida é muito mais completa hoje… minha vida!”, escreveu ela.

