Ana Paula Siebert repete look da gravidez e fãs ficam surpresos: "Que susto!"

De maiô combinando com a filha, Ana Paula Siebert repete look usado na gravidez

Ela pode! Ana Paula Siebert (35) utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 01, para resgatar um clique pra lá de especial.

Na postagem compartilhada em sua conta no Instagram, a modelo surge em uma praia de Miami, nos Estados Unidos, na companhia da filha Vicky (02), fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus (67).

A influenciadora roubou a cena ao posar com a pequena nos braços, porém o que chamou a atenção foram os looks de mãe e filha combinando, com estampa de moranguinhos, a loira fez questão de relembrar um registro usando a mesma peça quando estava grávida da herdeira.

“2023 (Com meu moranguinho no colo x 2020 com ela no forninho… grávida de 6 meses!) o look é o mesmo, mas a vida é muito mais completa hoje… minha vida!”, escreveu na legenda da postagem.

Os internautas ficaram encantados com os cliques. "Que susto! Achei que estava grávida", disse uma seguidora. "Perfeitas", escreveu outra. "Essa mamãe é gata.. Mas essa neném é uma obra divina", falou uma fã. "Eu pensando que você estivesse gravidinha", afirmou uma admiradora.

Poderosa!

Ainda recentemente, a socialite Ana Paula Siebert mostrou que aproveitou em grande estilo as férias ao lado da família em Miami, nos Estados Unidos.

Em um vídeo compartilhado em sua conta no Instagram, a esposa de Roberto Justus mostrou toda a sua beleza ao eleger um biquíni grifado para renovar o bronzeado.

Na beira da piscina do hotel, a loira surgiu deslumbrante com um conjunto da grife francesa Louis Vuitton, avaliado em aproximadamente R$6650, já que a calcinha é vendida no site da marca por R$3100 e o sutiã por R$3550.