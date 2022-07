Carol Capel relembra casos sobrenaturais de sucesso: ''O universo não pertence somente a nós''

Somando mais de 2 milhões de inscritos, youtuber Carol Capel faz sucesso na web com canal dedicado a mistérios sobrenaturais e extraterrestres

Existe vida inteligente fora da Terra? É difícil responder a essa pergunta, a não ser que você tenha visto ETs, acredite piamente em discos voadores ou se chame Carol Capel (32). A brasileira é um fenômeno no YouTube, onde reúne uma legião de seguidores que, sim, acreditam que não estamos sozinhos no universo.

Poliglota, professora de inglês e mestranda em Neurociência e Comportamento, a produtora de conteúdo mora, atualmente, na Polônia. Com mais de 2,5 milhões de inscritos, a youtuber mantém um dos canais mais bem-sucedidos da plataforma de vídeos no que diz respeito a “mistérios da vida, do universo e do todo”, conforme a descrição de sua página.

Civilizações antigas, profecias do fim do mundo e cidades perdidas são alguns dos temas dos vídeos do canal. No entanto, o assunto preferido da youtuber e de seus seguidores é a aparição de ETs na Terra.

“Há diversas evidências de que o universo não pertence somente a nós”, frisa ela. “Só não sabemos mais porque governos de diversos países, inclusive o brasileiro, não deixa os fatos virem a público”, acrescenta.

Carol conta que foi uma criança curiosa e apaixonado por ciência, espaço sideral e mistérios sobrenaturais. No YouTube, a produtora de conteúdo aposta em vídeos dinâmicos, com narrativa persuasiva e muita informação – ou conspiração.

“O caso Varginha não foi solucionado até hoje. Lembro que, na época, o assunto mexeu com o meu imaginário”, rememora a youtuber, citando a suspeita mais famoso envolvendo extraterrestres em solo brasileiro.

A vida de Carol, contudo, nem sempre girou em torno de ETs, discos voadores e abduções. Antes de se estabelecer na Cracóvia, onde mora com o marido, passou três anos nos Estados Unidos e sete meses na Itália.

Não à toa, de vez em quando, entre um vídeo e outro com a temática alienígena, o canal também tem espaço para vlogs de viagens: “Hoje, no quesito profissional, me vejo mais como pesquisadora de mistérios e entusiasta da ufologia do que qualquer outra coisa. Já li mais de 350 livros sobre o assunto, que é o carro-chefe do meu canal”, pontua.

Na visão de Carol, o sucesso na plataforma de vídeos se deve a muito estudo e dedicação ao conteúdo.

“E porque, obviamente, está provado que não sou a única que acredita em ETs”, destaca a youtuber.