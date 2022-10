Rafael Vannucci, filho de Vanusa, anuncia gravidez da namorada: "Que benção"

O cantor e Influenciador Rafael Vannucci anunciou a gravidez da namorada, Sara Bezerra, e emocionou os seus seguidores

RafaelVannucci (43), filho da cantora Vanusa (1947-2020), anunciou a gravidez da namorada, SaraBezerra, no último domingo, 23. O empresário e cantor compartilhou várias fotos abraçado com a mão na barriga da amada.

"Estamos grávidos! Meu presente de aniversário! Quanta felicidade! Vou ser papai, e Sara, mamãe! Que Deus traga muita saúde e sabedoria pra gente, porque amor nunca irá faltar! Será menino ou menina? Façam suas apostas", disseram os dois na publicação conjunta.

E ainda se declarou à Sara com muito amor: "Te amo, Sara! Obrigado por me fazer tão feliz nesse momento tão incrível da minha vida. O pai tá on. A mãe tá on".

Nos comentários, os seguidores emocionadores se emocionaram: "Aaah que lindezaaaa! Parabéns a vocês! Que Deus abençoe cadaaa dia mais!", "Que venha com muita saúde", "amigo, que benção, parabéns seus lindos."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vannucci (@rafavannucci)

Rafael Vannucci tem outra filha de 25 anos, Vitória!

O cantor virou pai aos 17 anos, e em março comemorou o aniversário de 25 anos da filha, neta de Vanusa. Vitória mora em São Paulo, é formada em moda e trabalha como modelo também. Ela morou no Canadá por um tempo, e foi estagiária de uma grife de moda em Portugal.