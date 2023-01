Quem é Mayara Maia? Influencer já foi confundida como prima de Carlinhos Maia

Novo destaque da internet, Mayara Maia várias vezes já foi confundida como prima de Carlinhos Maia

Com quase um milhão de seguidores apenas no Instagram, a influenciadora Mayara Maia (23) tem conquistado as redes sociais nos últimos anos. Dona de um visual poderoso, a loira atrai olhares por onde passa e até já foi confundida como prima de Carlinhos Maia (31), por conta de seu sobrenome .

Natural de João Pessoa, na Paraíba, a modelo atualmente está morando em São Paulo, onde se mudou recentemente para focar integralmente no seu trabalho como influenciadora. Segundo Mayara, o novo momento de sua vida tem sido especial e cheio de oportunidades.

"Demorei um pouco para me adaptar, mas em relação ao trabalho, foi ótimo, porque logo consegui um contrato para ser embaixadora de uma marca de jeans nos meus primeiros meses. Conheci novas pessoas, tive novos trabalhos e oportunidade de trabalhar com marcas que sempre quis, minha vida mudou bastante nesse período", declarou.

No último ano ela foi um dos destaques da Casa da Barra, evento anual organizado por Carlinhos Maia, em Alagoas. “É uma temporada de gravações que o Carlinhos faz, chamando vários influenciadores para ficar mais de uma semana em sua casa”, explica Mayara.

"Já participei de quase todas as edições. É muito divertido e também muito bom para o nosso engajamento, já que são vários influencers diariamente gravando e postando conteúdos. Então consequentemente o número de seguidores aumenta e o engajamento também. Na última temporada, eu fui convidada novamente pelo Carlinhos e foi incrível. Ganhei mais de 60 mil seguidores em uma semana ", contou.

A gata, que volta e meia compartilha cliques sensuais em suas redes, ainda falou sobre a confusão que os internautas fazem quando ela e Carlinhos estão juntos. "Às vezes sou até confundida como prima dele, mas somos só amigos mesmo. E quando estamos juntos fica bem mais fácil de produzir conteúdo e gravar vídeos, é bem legal e produtivo”, finalizou.