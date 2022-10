Carlinhos Maia desabafa após fãs serem internados: ''Há problemas maiores no mundo''

Humorista Carlinhos Maia se pronuncia após receber relatos de fãs que passaram mal com a notícia do fim de seu casamento com Lucas Guimarães

O humorista Carlinhos Maia (31) se pronunciou após receber relatos de fãs que passaram mal com a notícia do fim de seu casamento com Lucas Guimarães.

Na noite de segunda-feira, 24, o comediante usou as redes sociais para acalmar os seus milhões de seguidores sobre o término. Maia declarou estar recebendo mensagens de fãs que foram hospitalizados após o anúncio da separação.

O empresário ressaltou que ele o ex-marido estão bem e pediu para que os admiradores não deixem de cuidar da saúde. “As senhorinhas e aos nossos seguidores que estão a tanto tempo com a gente: fiquem tranquilos. Estamos recebendo vídeos, fotos de alguns de vocês que foram parar no hospital, outros sem se alimentar”, começou dizendo.

“Oxente, parem com isso agora! A gente agradece todo esse amor e preocupação, mas não é motivo para vocês descuidarem da saúde. Acaba com isso agora. Estamos bem, no nosso tempo”, disse ainda.

Na sequência, Carlinhos negou os rumores de que o término estaria relacionado a uma jogada de marketing. “Isso não tem nada a ver com mídia, nem pra lançar porcaria nenhuma. Se vocês gostam mesmo da gente se acalmem, e não gerem expectativas que te façam mal! Amo vocês, mas não quero ninguém mal. Há problemas maiores no mundo, nada de ruim nos aconteceu. Fiquem em paz.”

"Só mais uma coisa, sempre a mesma história:: Tudo é marketing, isso é marketing. Caramba, a gente não é robô não, são treze anos, antes de fama dinheiro e tanta gente ruim todos os dias nos mandando maldade. Eu adoro FAZER MARKETING das minhas criações humorísticas, dos personagens, da casa da barra, dos meus produtos. Vivo disso. Mas do meu casamento não. Do lado de cá, tem gente, igual a você. Parem de me medir com uma régua tão alta, nos julgando sempre, falando de essência vai tomar no r*** com esses julgamentos infinitos, 'ah, ele mudou', 'ah, dinheiro subiu pra cabeça'. Coisa chata do kct! Bando de gente hipócrita. Se você resume sua vida só a dinheiro ou a falta dele, fale por si", disparou ainda, agradecendo aos fãs que estiveram sempre ao lado do casal, independentemente de estarem juntos ou não.

Confira o pronunciamento de Carlinhos Maia:

Carlinhos Maia anuncia fim do casamento com Lucas Guimarães

Acabou! Na tarde de domingo, 23, Carlinhos Maia surpreendeu os seguidores das redes sociais ao anunciar o fim de seu relacionamento com Lucas Guimarães. Os dois estavam juntos há quase 13 anos, e oficializaram o relacionamento em maio de 2019, com uma cerimônia luxuosa às margens do Rio São Francisco. No Instagram, Carlinhos recordou uma foto antiga e uma atual ao lado de Lucas e falou sobre o término do relacionamento. O influenciador digital afirmou que o amor deles "se transformou em irmandade", e pediu para que os fãs respeitem a decisão deles, sem criarem especulações.

"Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados! Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações."

