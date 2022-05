Natali Matos: a influencer fashionista que aposta em ensaios conceituais

Com tantas pessoas acompanhando seus passos, Natali afirma que não é preciso gastar muito para ser fashion e moderno. “Gosto de usar minhas redes sociais para mostrar o meu estilo, e que a moda não se limita a grifes e roupas caras. Você pode ser estilosa pagando pouco, basta usar sua criatividade e correr atrás do que você deseja”, conclui. Publicado por Salatiel Araújo - Todo o conteúdo (textos e imagens) é de responsabilidade do jornalista.

Apesar do sucesso, ela afirma que nem sempre as coisas foram simples de conquistar ao longo de sua vida. “O caminho para o sucesso não tem sido fácil para mim, mas eu tenho superado muitos obstáculos através do trabalho duro. Uma forma de me diferenciar dos outros é através do meu senso de estilo, que desenvolvi porque nunca fiquei satisfeita com o que estava disponível nas lojas”, afirma.