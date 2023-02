Kylie Jenner e Hailey Bieber alfinetam Selena Gomez e cantora se posiciona

A socialite Kylie Jenner e a modelo Hailey Bieber alfinetaram a cantora Selena Gomez mais uma vez

Nesta última semana, internautas acusaram Kylie Jenner e Hailey Bieber de alfinetarem Selena Gomez, após a cantora se tornar a mulher mais seguida do Instagram, com seus 380 milhões de seguidores na rede. A cantora postou um TikTok falando sobre ter por "acidente" deixado suas sobrancelhas muito finas, e ainda brincou se comparando com a Bella Hadid, super modelo conhecida pelos traços lifting.

Isso foi poucas horas após a famosa destronar Kylie, e se tonar a mulher mais seguida do Instagram, e a Jenner não conseguiu ficar quieta. Logo após o post da cantora, a influencer postou uma foto sua nos storys com a legenda "Isso foi um acidente?" bem em cima de sua sobrancelha. Pouco tempo depois, ela e Hailey - que já se envolveu em outras polêmicas com Selena - postaram um print de uma chamada de vídeo onde as duas mostram suas sobrancelhas nas câmeras e riem.

Foto: Reprodução/ Instagram

Kylie se posicionou, negando as acusações: “Isso é um exagero. Nunca mandei nenhuma indireta com relação à Selena, nunca, e eu não vi as postagens de sobrancelha dela! Vocês tiraram isso do nada. Isso é bobo”, disse ela. Selena por sua vez, concordou com a famosa: “Concordo, Kylie. É tudo desnecessário. Sou fã de Kylie!”.

Hailey Bieber e Selena Gomez, uma richa de longo tempo

Essa não foi a primeira vez que Hailey Bieber alfinetou Selena Gomez, não muito tempo atrás, quando Selena começou a sofrer hate pelo seu corpo ao postar uma foto de biquíni, e ter de explicar que 'engordou por causa da retenção de liquídos que seus remédios para lúpus geram", Hailey divulgou um vídeo em seu TikTok, dela ao lado de Kendal Jenner e Justine Skye com um áudio falando "Não estou dizendo que ela merece, mas estou dizendo que o tempo de Deus está sempre certo". Em seguida, Selena comentou no post: "Tudo bem! Eu não deixo essas coisas me derrubarem! Seja legal com todos! Beijos.”

Em live, a cantora ainda se posicionou, dizendo: “Eu só queria dizer e encorajar qualquer pessoa que sinta algum tipo de vergonha exatamente pelo que está passando, e ninguém sabe a verdadeira história”, ela ainda continuou encorajando seus fãs: “Eu só quero que as pessoas saibam que você é linda e maravilhosa. E sim, temos dias em que talvez nos sintamos uma merda, mas prefiro ser saudável e cuidar de mim, e meus medicamentos são importantes, e eu acredito que eles são o que me ajudam."

A famosa ainda completou esclarecendo que não é uma modelo: “Não sou modelo, nunca serei. E eu acho que eles são incríveis, lembre-se. Eu definitivamente não sou isso.”