Jade Picon curte noite especial com amigas em festa e saia brilhante

Nesta quinta-feira, 10, a atriz e influenciadora Jade Picon (21) decidiu mostrar um pouco de uma noite especial de divertimento que teve. Ao lado de amigas, a morena aparece bebendo e com um look diferentão, rodo rosa, com uma saia de brilhantes e botas que passavam dos joelhos.

“Uma noite especial com uma cia especial”, escreveu Jade Picon na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a atriz da novela das nove Travessia aparece bebendo, e curtindo a noite ao lado de amigas, como a apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann (29).

Os comentários foram inundados de elogios para Jade e as fotos que ela compartilhou com os seguidores. “Chiiiic”, escreveu Rafa. “Look perfeito”, exaltou uma seguidora. “A cada dia mais linda”, exclamou outra, dona de um fã clube para a influenciadora. “Você nunca decepciona”, disse uma terceira fã.

Vale lembrar que Jade Picon está atualmente vivendo seu primeiro papel em novelas, e de atriz no geral, assumindo protagonismo da novela das nove da Rede Globo, a Travessia. Nela, a atriz e influenciadora vive a Chiara, filha de Doutor Guerra, vivido por Humberto Martins, e faz par romântico com o ator Chay Suede, que interpreta o Ari Magalhães.

Veja a publicação de Jade Picon curtindo a noite bebendo e se divertindo com amigas:

Jade Picon fala sobre críticas à sua atuação

Na noite da última sexta-feira, 05, Jade Picon (21) foi ao seu Instagram fazer uma live com seus seguidores e comentou sobre as críticas negativas que vem recebendo sobre sua atuação na novela “Travessia”.

“É necessário, eu não esperava nada de diferente. Eu acho que é importante. Tem críticas que são construtivas, tem críticas que são um pouco mais agressivas, mas é você saber filtrar e saber usar para seu próprio crescimento”, ela argumentou.